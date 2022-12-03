Стали известны составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам
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Состоялась жеребьёвка командного турнира чемпионата России по прыжкам.
Команда Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Команда Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Команда Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.
Чемпионат России по прыжкам проходит 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.