Стали известны составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам

Объявлены полные составы команд на чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

Состоялась жеребьёвка командного турнира чемпионата России по прыжкам.

Команда Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Команда Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Команда Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.

Чемпионат России по прыжкам проходит 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.