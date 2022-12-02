Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не сможет поехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.
Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург
  • РИА Новости

«Я хотела бы там быть, но болела и ещё на улицу не выходила», — цитирует Тарасову ТАСС.

На мероприятии выступят четыре группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко и Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. А чемпионат России по фигурному катанию — в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о желании фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

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