Лайшев: Туктамышева — уникальная спортсменка

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о желании фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Лиза — уникальная спортсменка! Высочайшего класса фигуристка. Возможно, она и исполнит четверной тулуп. Лиза имеет полное право на попытку выполнить такой прыжок. Молодец! Нас ждёт необычный турнир, который развивается в таком направлении. Интересно будет зрителям смотреть на такие соревнования», — цитирует Лайшева Sport24.

Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Позже стало известно об участии фигуристов из команды Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. А чемпионат России по фигурному катанию — в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал желание Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.