Жулин: у Туктамышевой очень большой шанс выполнить четверной тулуп

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал желание Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«У Туктамышевой очень большой шанс выполнить четверной тулуп. Я многократно видел на тренировках, как Лиза его выполняет. Так что всё вполне возможно», — цитирует Жулина Sport24.

Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Позже стало известно об участии фигуристов из команды Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. А чемпионат России по фигурному катанию — в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Туктамышева хочет исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.