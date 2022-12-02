Туктамышева хочет исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

Тренер чемпионки мира и Европы фигуристки Елизаветы Туктамышевой Татьяна Мишина сообщила, что спортсменка на чемпионате России по прыжкам планирует исполнить четверной тулуп.

«Я надеюсь, увидим. Увидим тулуп. Все ждут», — цитирует Мишину РИА Новости.

Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. Позже стало известно об участии фигуристов из команды Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила выступление Туктамышевой в сезоне-2022/23.