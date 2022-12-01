Леонова: Туктамышева выглядит очень уверенно, при этом не имея туза в рукаве

Серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила выступление чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в сезоне-2022/23.

«Пожалуй, я бы выделила Елизавету. Она выглядит очень уверенно, при этом не имея туза в рукаве — четверного. Он у неё есть на тренировках, может быть, она будет пробовать его на чемпионате России», — цитирует Леонову «Чемпионат».

По её словам, с тремя акселями на две программы Туктамышева достаточно спокойно выиграла два этапа Гран-при России.

«Второй, конечно, с натяжкой, но понятно, что юниорки тоже не дремлют. Но от неё прям какой-то уверенностью веет. Не сглазить бы», — добавила Леонова.

Туктамышева завоевала золотые медали на этапах Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Катарина Гербольдт отреагировала на отказ серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам.