Тарасова считает заслуженным выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной России

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдвинуть Елену Чайковскую на пост главного тренера сборной страны.
Тарасова считает заслуженным выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной России
  • РИА Новости

«Считаю, что это хороший, правильный, заслуженный выбор», — цитирует Тарасову ТАСС.

82-летняя Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.

До этого данную должность занимал Александр Горшков. 

17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Ранее сообщалось, что Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.

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