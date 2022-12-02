Тарасова считает заслуженным выдвижение Чайковской на пост главного тренера сборной России
- РИА Новости
«Считаю, что это хороший, правильный, заслуженный выбор», — цитирует Тарасову ТАСС.
82-летняя Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.
До этого данную должность занимал Александр Горшков.
17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.
Ранее сообщалось, что Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.