Шоу с многочисленными интригами: почему чемпионат России по прыжкам среди фигуристов — больше чем просто соревнования

В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге ведущие российские фигуристы будут соревноваться в умении исполнять прыжки. Шоу-чемпионат будет проведён в личном и командном зачётах и, по сути, станет очередным этапом противостояния между Алексеем Мишиным, Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе. В чём польза нового формата, почему никто не говорит о рисках и какая роль отведена на турнире спортивным парам — в материале RT.

В советские времена в фигурном катании существовали соревнования, которые можно было бы назвать прообразом нынешнего прыжкового турнира. Это был так называемый чемпионат по спецпрограмме, куда, помимо всего прочего, входили состязания в элементах. Прыжковых в том числе. Правда, проводилось всё это не для взрослых фигуристов, а для детей и юниоров.

Для взрослых, опытных и хорошо обученных спортсменов турнир по прыжкам — прежде всего развлечение, формат выходного дня, возможность отойти от привычного тренировочного режима. И уж точно такие турниры неоценимы для тех фигуристов, у кого нервная система не слишком устойчива и не всегда выдерживает напряжение крупных стартов: нет необходимости выполнять все сложные прыжки в одной программе, перед каждой попыткой можно хорошенько размяться, настроиться, то есть выйти на старт в значительно более комфортном состоянии, чем обычно.

В каком-то смысле прыжковый турнир может компенсировать зрителям всё то, чего не сумела дать серия российского Гран-при: а именно реально жёсткие спортивные поединки. Нужно ли устраивать подобные сражения за три недели до чемпионата России — это отдельный вопрос. Но непримиримая конкуренция заложена в сюжете изначально.

Я про противостояние тренеров. Девять месяцев назад на Кубке Первого канала в Саранске прыжковый фестиваль с участием красной и синей команд получился не слишком впечатляющим. Сюжет питерского турнира гораздо более остр. Тутберидзе и Плющенко вот уже второй сезон пикируются между собой на тему, чьи фигуристки круче. После того как в прошлом сезоне от Евгения в группу прежнего тренера вернулись сначала Александра Трусова, а затем Алёна Косторная, а на Олимпийские игры поехали три спортсменки, представляющие «Хрустальный», и привезли с Игр золото (Анна Щербакова) и серебро (Александра Трусова), ответ на этот вопрос был вроде бы очевиден.

Сейчас положение поменялось. Щербакова перестала выступать и восстанавливается после операции, Камила Валиева выросла и порядком растеряла кондиции, обладающая наиболее сложным прыжковым контентом Аделия Петросян получила травму, и пока неясно, насколько хорошо успела после неё восстановиться, Софья Акатьева тоже находилась не в лучшей форме, если судить по второму московскому этапу серии Гран-при.

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В группе Евгения тоже хватает проблем, но его экипаж выглядит на текущий момент мощнее. Та же Софья Муравьёва уже обрела форму после травмы, случившейся в начале осени, восстановила тройной аксель и готовит для показа на публике четверной сальхов, Вероника Жилина с арсеналом из двух разных квадов и тройного акселя выиграла оба этапа юниорской серии. Кто именно из фигуристов других групп присоединится к команде Плющенко, пока неизвестно (всего в команде должно быть шесть одиночников), но атлетов, которые жаждут проявить себя, может оказаться достаточно много.

Последний из этапов Гран-при изрядно подлил масла в огонь предстоящей конкуренции: Муравьёва выиграла короткую программу у экс-чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой и тем самым обозначила начало тренерского противостояния Плющенко со своим бывшим наставником Алексеем Мишиным. Соперничество двух спортсменок в произвольной программе получилось не то чтобы скандальным, но неоднозначным точно: Лиза с микроскопическим преимуществом выиграла турнир благодаря второй оценке. Подобные победы всегда воспринимаются болельщиками с неким сомнением, и, видимо, не только ими. Во всяком случае сам Плющенко сказал, что считает Соню истинной победительницей тех соревнований.

Дело здесь вовсе не в том, кто из фигуристок более крут. Невозможно не заметить, что Евгений вышел на такой уровень тренерского мастерства, когда не считаться с ним становится уже невозможно. Зная характер двукратного олимпийского чемпиона и градус его внутреннего честолюбия, можно смело закладываться на то, что фигуристы команды Плющенко будут биться всерьёз. И неважно, насколько шутлив и условен будет спортивный характер предстоящего прыжкового шоу. Что может быть круче, чем обыграть собственного легендарного наставника на родном катке, где когда-то ты сам вырос в выдающегося фигуриста?

Отдельным сюжетом в чемпионате идут состязания спортивных пар, где впервые у зрителей появляется шанс увидеть в одном состязательном формате всех сильнейших: чемпионов Европы 2020 года Александру Бойкову — Дмитрия Козловского, чемпионов мира 2021-го Анастасию Мишину — Александра Галлямова и серебряных призёров Игр-2022 Евгению Тарасову — Владимира Морозова.

По итогам прошлого сезона дуэты в иерархии выстроились в обратной последовательности — от последнего к первому. Нынешний сезон показал, что обе пары Тамары Москвиной (по две победы у каждой в рамках Гран-при России) одинаково сильны и, похоже, не слишком досягаемы. Но, когда речь идёт об ультра-си, всё может поменяться в любой момент и в любую сторону.

Не исключено, кстати, что именно в Питере, где парам предписано исполнить подкрут, прыжок и выброс, впервые будут представлены элементы, которые фигуристы тщательно разучивают, но пока не рискуют вставлять в соревновательные программы, — те самые, в четыре оборота.

Осталось только увидеть, насколько удачно получится всё это упаковать в формат шоу.