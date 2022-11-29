Гербольдт считает, что отказ от чемпионата России означает завершение карьеры Щербаковой

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила на вопрос, означает ли отказ олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выступить на чемпионате России завершение карьеры.
Гербольдт считает, что отказ от чемпионата России означает завершение карьеры Щербаковой
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Конечно, означает. В принципе, она говорила, что может завершить карьеру. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на мировой арене и останутся ли у неё силы и мотивация продолжать заниматься», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

Спортсменка пропускает первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой в августе операции. Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

29 ноября стало известно, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступят в русскоговорящей фан-зоне чемпионата мира по футболу в Катаре в рамках ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ранее Щербакова рассказала, что не испытала эмоций после победы на Играх в Пекине.

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