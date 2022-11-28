Щербакова о золоте ОИ: один из самых странных и непонятных моментов в моей жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что не испытала эмоций после победы на Играх в Пекине.

«Это один из самых странных моментов моей жизни. Я выслушала свои баллы, села в грин-рум, там был прокат Камилы. Я не испытала вообще ничего. Не было ни радости, ни расстройства», — сказала Щербакова в интервью Лауре Джугелии.

Она добавила, что у неё произошло выгорание. По словам Анны, после произвольной программы каждая из девочек переживала свою драму. Она отметила, что сейчас нет никаких обид на Камилу Валиеву и Александру Трусову.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Трусова. Валиева финишировала четвёртой.

Ранее Щербакова заявила, что не планирует завершать карьеру.