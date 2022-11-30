Медведева — об уходе от Тутберидзе: я не божий одуванчик
- РИА Новости
«Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо», — цитирует Медведеву 7дней.ru.
Напомним, что после серебра на Олимпийских играх — 2018 Евгения ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.
В 2020 году фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.
Ранее Медведева назвала Илью Авербуха своим главным наставником в настоящий момент.