Медведева — об уходе от Тутберидзе: я не божий одуванчик

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила своё решение уйти от тренера Этери Тутберидзе в 2018 году.
Медведева — об уходе от Тутберидзе: я не божий одуванчик
  • РИА Новости

«Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо», — цитирует Медведеву 7дней.ru.

Напомним, что после серебра на Олимпийских играх — 2018 Евгения ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.

В 2020 году фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.

Ранее Медведева назвала Илью Авербуха своим главным наставником в настоящий момент.

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