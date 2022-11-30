Медведева — об уходе от Тутберидзе: я не божий одуванчик

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объяснила своё решение уйти от тренера Этери Тутберидзе в 2018 году.

«Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо», — цитирует Медведеву 7дней.ru.

Напомним, что после серебра на Олимпийских играх — 2018 Евгения ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.

В 2020 году фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.

Ранее Медведева назвала Илью Авербуха своим главным наставником в настоящий момент.