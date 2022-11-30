Медведева назвала Авербуха своим главным наставником в настоящий момент

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношениях с хореографом Ильёй Авербухом.
Медведева назвала Авербуха своим главным наставником в настоящий момент
  • РИА Новости

«Сейчас он мой главный наставник. Мы знакомы с моих 15 лет. Он всегда был неконфликтным, лояльным, мягким и очень вдохновлённым», — цитирует Медведеву «7 дней».

Напомним, что Евгения не выступает в соревнованиях с 2020 года. В телепроекте «Ледниковый период» фигуристка принимала участие с блогером Даней Милохиным и актёром Фёдором Федотовым.

19 ноября россиянке исполнилось 23 года.

Ранее Медведева рассказала, как узнала об уходе блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить