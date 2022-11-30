Медведева назвала Авербуха своим главным наставником в настоящий момент

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об отношениях с хореографом Ильёй Авербухом.

«Сейчас он мой главный наставник. Мы знакомы с моих 15 лет. Он всегда был неконфликтным, лояльным, мягким и очень вдохновлённым», — цитирует Медведеву «7 дней».

Напомним, что Евгения не выступает в соревнованиях с 2020 года. В телепроекте «Ледниковый период» фигуристка принимала участие с блогером Даней Милохиным и актёром Фёдором Федотовым.

19 ноября россиянке исполнилось 23 года.

Ранее Медведева рассказала, как узнала об уходе блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».