Роднина предположила, что фигуристы Дэвис и Смолкин хотят сменить гражданство

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала отказ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от участия в чемпионате России по фигурному катанию.

«Всем было понятно, что Дэвис и Смолкин не собираются приезжать в Россию. Скорее всего, они хотят сменить гражданство, поэтому какой им смысл приезжать и выступать на чемпионате России?» — цитирует Роднину Sport24.

Смолкин сообщил 1 декабря, что дуэт не выступит на чемпионате России.

Пара уже пропустила этапы серии Гран-при России в Москве (11—13 ноября) и в Перми (25—27 ноября). В данный момент фигуристы находятся в США.

Ранее Смолкин высказался о возможной смене спортивного гражданства из-за отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

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