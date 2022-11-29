Вайцеховская — о незаполненных трибунах на фигурном катании: зал должен быть полон, это азы менеджмента

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о незаполненных трибунах на фигурном катании.

«Тем, кто проводит соревнования, хорошо бы усвоить на уровне подсознания: если вы принимаете у себя то или иное мероприятие, зал должен быть полон. Это азы менеджмента. Как этого добиться? Как угодно. Отбейте расходы рекламой, заработайте на продажах всевозможного мерча, на паперть встаньте, в конце концов (можно у касс), и соберите денег там. Но не надо тешить себя мыслью, что два билета по 5 тыс. каждый — это ничем не хуже, чем 20 билетов по 500. Хуже. В условиях, когда спорт (не только российский) вот-вот отдаст богу душу, надо костьми ложиться, но привлекать народ на трибуны. Причём делать это так, чтобы, посетив ледовый дворец один раз, человек захотел прийти ещё и привести с собой семью, друзей и своего любимого стоматолога в придачу. Другой вопрос, что со зрителями нужно работать. Позаботиться о том, чтобы было где вкусно перекусить и накормить детей, озадачиться программками, открытками и организацией автограф-сессий, возможно, привлечь аниматоров, которые работали бы в фойе, пока заливается лёд, — вариантов здесь множество. Можно вспомнить ставший уже хрестоматийным пример столичного хоккейного ЦСКА в лихие и голодные 1990-е, когда раскруткой клуба, идущего на шестом, если не ошибаюсь, месте в чемпионате страны, занимались американские менеджеры «Питтсбурга». Зал в каждом матче был забит под завязку, в то время как в паре километров от армейской арены при совершенно пустых трибунах играл лидер национального чемпионата — «Динамо», — рассказала Вайцеховская в материале RT.

Ранее Вайцеховская высказала мнение, что несколько стартов в серии Гран-при — это крайне мало для профессионального фигуриста.