Вайцеховская: два старта в серии Гран-при для фигуриста топ-уровня — крайне мало

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала мнение, что несколько стартов в серии Гран-при — это крайне мало для профессионального фигуриста.

«Разговоры со спортсменами и тренерами по ходу чередования этапов Гран-при России дали чётко понять: два старта для фигуриста топ-уровня — это крайне мало. Тем более это недостаточно для тех, кто только выходит на взрослый уровень и начинает набирать боевые кондиции: по-настоящему накатать программу со всеми сложными элементами можно только в соревнованиях.

Применительно к Гран-при тренеры оказались едины во мнениях: мол, желательно было бы иметь возможность стартовать три раза. Ещё лучше — четыре. Проходить все шесть этапов, то есть соревноваться каждую неделю, — перебор. Люди, вынужденные выступать в подобном режиме, объективно не успевают восстановиться, отдохнуть, полноценно спланировать тренировки, которые, как известно, никто не отменял, и так далее.

Тут возникает вопрос: как часто фигуристы вообще способны кататься в соревновательном режиме по ходу сезона? Если вспомнить прежние времена, стартов у топ-атлетов было достаточно много: два этапа Гран-при плюс финал, национальный декабрьский чемпионат, за которым следовали чемпионат Европы и чемпионат мира. То есть уже насчитывается шесть крупных стартов с октября по март, куда, как правило, добавлялась пара-тройка более мелких — предсезонных челленджей.

Те, кто не проходил по уровню мастерства в Гран-при, выступали на этапах Кубка России и прочих второстепенных соревнованиях. Иначе говоря, ничего сверхъестественного в подобном количестве выступлений нет», — рассказала Вайцеховская в материале RT.

Ранее Вайцеховская оценила победу Софьи Муравьёвой в короткой программе на Гран-при России в Перми.