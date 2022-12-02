Роднина: Туктамышева много раз доказывала, что всё возможно

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала намерение фигуристки Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.
Роднина: Туктамышева много раз доказывала, что всё возможно
  • РИА Новости

«Туктамышева в 25 лет планирует прыгнуть четверной? И что такого? Я в 30 лет выиграла Олимпиаду. А почему это невозможно? Туктамышева много раз доказывала, что всё возможно», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

2 декабря сообщалось, что Туктамышева хочет исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

На мероприятии выступят четыре группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко и Светланы Соколовской.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. 

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что не сможет поехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург.

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