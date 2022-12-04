Алиев сравнил прыжковый чемпионат России с праздником Нового года

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев оценил выступление на чемпионате России по прыжкам.

«Интересно, столько позитивных эмоций, это можно сравнить с праздником Нового года, когда долго не видел родителей, не ощущал домашней атмосферы», — цитирует Алиева ТАСС.

По его словам, «мероприятие прошло на ура».

«Это был один большой праздник», — сказал Алиев.

Алиев в составе команды Этери Тутберидзе стал вторым по итогам командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала чемпионат России по прыжкам.