Тарасова: чемпионат России по прыжкам приживётся

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала чемпионат России по прыжкам.

«Новые соревнования для нас всех, это было совершенно блистательно! Думаю, что со временем турнир по прыжкам приживётся у нас и будет продолжаться в дальнейшем. Уверена, мы зададим новый тренд всему миру», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что подобные соревнования будет устраивать весь мир.

Первое место набрала команда Плющенко (16 очков).

Второе место заняла команда Этери Тутберидзе (12).

Третьей стала команда Алексея Мишина (восемь).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о победе своих фигуристов на чемпионате России по прыжкам.