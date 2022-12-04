Плющенко прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам
- РИА Новости
«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник набрали в общей сумме 16 очков.
Второе место заняла команда Этери Тутберидзе (12).
Третьей стала команда Алексея Мишина (восемь).
Ранее Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда ЧМ-2022.