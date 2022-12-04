Плющенко прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о победе своих фигуристов на чемпионате России по прыжкам.

«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник набрали в общей сумме 16 очков.

Второе место заняла команда Этери Тутберидзе (12).

Третьей стала команда Алексея Мишина (восемь).

Ранее Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда ЧМ-2022.