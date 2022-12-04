Плющенко прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о победе своих фигуристов на чемпионате России по прыжкам.
Плющенко прокомментировал победу своей команды на чемпионате России по прыжкам
  • РИА Новости

«Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы будем стараться радовать вас. Хочу поблагодарить мою команду, тренеров, спортсменов. Вы сделали блестящую работу, все оценки на табло», — сказал Плющенко в эфире Первого канала. 

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник набрали в общей сумме 16 очков.

Второе место заняла команда Этери Тутберидзе (12).

Третьей стала команда Алексея Мишина (восемь).

Ранее Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить