Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда ЧМ-2022
- РИА Новости
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«Если будет время, конечно, буду смотреть. Я люблю футбол. За кого буду болеть на турнире? Мне ни одна команда не интересна. Мне интересна команда России», — цитирует Плющенко Legalbet.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира.