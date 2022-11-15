Плющенко заявил, что ему не интересна ни одна команда ЧМ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Если будет время, конечно, буду смотреть. Я люблю футбол. За кого буду болеть на турнире? Мне ни одна команда не интересна. Мне интересна команда России», — цитирует Плющенко Legalbet.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира.