Главный тренер Испании Энрике будет вести стримы во время чемпионата мира

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике сообщил, что будет вести трансляции с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я стал стримером. Я намерен вести трансляции в течение всего времени, пока мы будем в Дохе. Идея состоит в том, чтобы установить прямые и спонтанные отношения с болельщиками», — заявил Энрике.

На чемпионате мира в Катаре сборная Испании сыграет в группе E с командами Коста-Рики, Германии и Японии.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что Гвардиола во время ЧМ-2022 обсудит с «Манчестер Сити» своё будущее.