Гуменник рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на прыжковом турнире
«Хорошо потренировал сальхов, но флип сделал неудачно. Сложно было скорее физически. После командного турнира, где я сделал 16 прыжков, 1/8 финала личного турнира, потом четвертьфинал, но самым сложным был полуфинал», — цитирует Гуменника ТАСС.
По его словам, столько много сделать прыжков за раз — непросто.
«Но тренер Вероника Дайнеко довольна. Это здорово», — добавил Гуменник.
Команда Евгения Плющенко одержала победу в командном прыжковом турнире. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник набрали в общей сумме 16 очков.
Ранее команда Плющенко выиграла раунд сольных тройных прыжков на чемпионате России.