Гуменник рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на прыжковом турнире

Петр Гуменник оценил своё выступление на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Хорошо потренировал сальхов, но флип сделал неудачно. Сложно было скорее физически. После командного турнира, где я сделал 16 прыжков, 1/8 финала личного турнира, потом четвертьфинал, но самым сложным был полуфинал», — цитирует Гуменника ТАСС.

По его словам, столько много сделать прыжков за раз — непросто.

«Но тренер Вероника Дайнеко довольна. Это здорово», — добавил Гуменник.

Команда Евгения Плющенко одержала победу в командном прыжковом турнире. Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник набрали в общей сумме 16 очков.

Ранее команда Плющенко выиграла раунд сольных тройных прыжков на чемпионате России.







