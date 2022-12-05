С заботой о здоровье: стоит ли Шлеменко завершать карьеру после поражения от Исмаилова

Поражение от Магомеда Исмаилова стало для Александра Шлеменко вторым за последние несколько месяцев. В августе он уступил за 22 секунды Александру Иличу, а в сентябре с трудом разошёлся миром с Клебером Соузой. В противостоянии же с Лысым хищником 38-летний спортсмен оказался слабее даже в фирменной стойке и оказался хуже соперника готов функционально. Стоит ли бывшему чемпиону Bellator завершать карьеру — в материале RT.

Уходящий год получился для Александра Шлеменко одним из самых непростых. Дважды переносилось ожидаемое противостояние с Магомедом Исмаиловым, что добавило ему проблем в подготовке. А к «бою года» он подошёл с двумя подряд неоднозначными результатами в бэкграунде. Сначала Шторм неожиданно уступил за 22 секунды Александру Иличу, а спустя месяц разошёлся миром с Клебером Соузой в собственном промоушене и был ближе скорее к осечке, чем к победе. Последней каплей оказалось избиение от Магомеда Исмаилова.

В карьере ветерана случались и более неудачные серии. Например, в 2017-2018-м он потерпел три поражения подряд. Однако и уровень сопротивления был значительно выше (Гегард Мусаси завоёвывал пояса в Strikeforce и Bellator, Бруну Силва в настоящий момент выступает в UFC, а Анатолий Токов успешно проявляет себя в Bellator), и возраст меньше. Для сравнения пиком для Илича стал титул в польской KSW, а Соуза вовсе был неизвестен широкому кругу болельщиков. Исмаилов же никогда не пробовал свои силы в ведущих организациях планеты.

При этом в преддверии противостояния с Лысым хищником Шлеменко считался явным андердогом. В успехе дагестанца не сомневались несмотря на перенесённую травму колена и почти годичную паузу в ММА. К сожалению для Александра, бой подтвердил правильность данных прогнозов. Причём показательно, что он уступил в тех компонентах, в которых, казалось, обязан был иметь преимущество, например, в стойке. Профильный борец Исмаилов, проведший в 2022-м два поединка по правилам бокса, продемонстрировал серьёзный прогресс в ударной технике и перебил соперника, специализирующегося на рукопашном бое. При этом Магомед вопреки ожиданиям практически не пытался проводить тейкдауны.

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Мог взять своё Шторм и за счёт лучшей функциональной готовности, ведь он всегда считался бойцом, способным сражаться с первой и до последней минуты, практически не сбавляя темпа. Оппонент, напротив, испытывал с этим сложности. Можно вспомнить, как по ходу третьего раунда второго противостояния с Владимиром Минеевым он потерял сознание из-за нехватки кислорода. К тому же Александр имел богатый опыт проведения пятираундовых встреч, тогда как соперник дрался в таком формате только с Минеевым, и в обоих случаях оказался слабее. Но и здесь Лысый хищник был лучше, выдержав все 25 минут. Шлеменко демонстрировал признаки усталости уже на старте и к тому же снова получил перелом носа и вынужден был судорожно глотать воздух ртом, роняя капу.

Единственное, в чём уроженец Омска превзошёл визави — фирменные бэкфисты, мощные хай-кики и несгибаемый характер, позволивший ему продержаться до конца. Вот только в последние годы бывшему чемпиону Bellator всё чаще приходится замещать мастерство силой воли. В 38 лет ему всё сложнее подводить себя к боям в идеальной форме, особенно когда подготовка приобретает настолько хаотичный характер, как сейчас. Спустя всего месяц после поражения от Илича атлет вынужден был драться с Соузой, поскольку их встреча была главной на турнире Shlemenko Fighting Championship 5, приуроченном к 200-летию Омской области. Спортсмен не имел права не выйти в «клетку». В результате он получил перелом носа и усугубил травму в противостоянии с Исмаиловым. Однако и Магомед не терял времени зря и в октябре спокойно нокаутировал того же Илича по правилам бокса.

Другой момент — мотивация. Шлеменко, у которого за плечами уже почти 80 поединков в ММА и титул в одной из наиболее престижных организаций планеты, сложно противостоять соперникам, уровень которых с годами становится заметно ниже. Понятно, что финансовый вопрос занимает не последнее место, тем более у Александра большая семья, но и спортивное честолюбие никто не отменял. Встреча с одним из сильнейших средневесов страны не могла быть безынтересной Шторму, и он даже изъявил желание провести реванш. Вот только соперник подчеркнул, что ему такой вариант не интересен.

В таком случае легенда рискует превратиться в своеобразный «трамплин» для молодых оппонентов, которые пожелают придать новый импульс своей карьере за счёт его громкого имени. Так, о желании встретиться с ним заявил талантливый «проспект» Шарабутдин Магомедов, на том же турнире RCC 13 одолевший Михаила Рагозина. Либо он будет выходить в «клетку» с безвестными оппонентами уровня Соузы. Так или иначе возрастной атлет не только может понести серьёзный урон для здоровья, но и бросить тень на собственное богатое наследие.

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В этом отношении, пожалуй, худшим примером для россиянина послужит Антониу Силва. Бывшая звезда UFC и Strikeforce продолжает разъезжать по миру и после 40 и терпеть поражение за поражением. Только в ММА в пассиве Бигфута семь неудач подряд, шесть из которых — нокаутом. Куда прагматичнее повёл себя Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в 32, находясь на пике, и нашёл себя в другой деятельности, хотя мог спокойно выступать на самом высоком уровне ещё несколько лет.

Самое главное, Шлеменко не относится к той категории людей, которым сложно представить себя в другом амплуа, кроме как атлета. Напротив, он уже давно разрывается между тренировками и организационной деятельностью. В прошлом году он создал собственный промоушен Shlemenko Fighting Championship. Также в родном для него Омске работает школа единоборств «Шторм». Наконец, Александр регулярно занимается и с партнёрами по команде.

Таким образом, если бывший чемпион Bellator повесит перчатки на гвоздь, скучать ему не придётся. В новом амплуа тренера и организатора он со своим богатейшим опытом принесёт отечественным ММА не меньшую пользу. Наконец, нельзя забывать, что ветеран воспитывает четверых детей. И в 38 лет, проведя 77 поединков в смешанных единоборствах, он заслужил уделять им и жене больше внимания.