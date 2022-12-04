Корешков: Шлеменко получил перелом носа перед боем с Исмаиловым

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Российский боец Bellator Андрей Корешков высказался о характере травмы у своего одноклубника Александра Шлеменко перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
Корешков: Шлеменко получил перелом носа перед боем с Исмаиловым
  • РИА Новости

«На самом деле, времени, конечно, было мало на подготовку. Плюс, не к месту была травма — перелом носа, который опять случился в бою», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Исмаилов победил единогласным решением судей: 50—44, 50—44, 50—44.

Теперь в активе 35-летнего Исмаилова 19 побед, три поражения и одна ничья. На счету 37-летнего Шлеменко 62 победы при 14 поражениях.

Ранее Иван Штырков одолел Асылжана Бакытжанулы на турнире RCC 13.

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