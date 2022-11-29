Шлеменко считает, что Шаблий может дать бой Усману Нурмагомедову в Bellator

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, кто может дать бой новому чемпиону Bellator в лёгком весе россиянину Усману Нурмагомедову.

«На самом деле сейчас из всего ростера Bellator до 70 кг самыми неудобными для Усмана были бы Макки и Шаблий. У Шаблия очень большие шансы, потому что они с Нурмагомедовым — выходцы из одной школы, российской», — цитирует Шлеменко Metaratings.

Бой на стадионе «Уинтраст Арена» между Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее Нурмагомедов ответил на вопрос, с кем хочет защитить титул чемпиона Bellator.