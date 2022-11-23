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Усман Нурмагомедов назвал возможных соперников по следующему титульному поединку

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, с кем хочет защитить титул чемпиона Bellator.
Усман Нурмагомедов назвал возможных соперников по следующему титульному поединку
  • Gettyimages.ru

«Там есть Тофик Мустафаев, есть Бенсон Хендерсон, который тоже идёт на трёх или четырёх победах. Александр Шаблий тоже есть. Мне лично нет такой большой разницы, с кем драться», — цитирует Нурмагомедова YouTube-канал «Ушатайка».

Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» между Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер назвал Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator.

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