Усман Нурмагомедов назвал возможных соперников по следующему титульному поединку

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, с кем хочет защитить титул чемпиона Bellator.

«Там есть Тофик Мустафаев, есть Бенсон Хендерсон, который тоже идёт на трёх или четырёх победах. Александр Шаблий тоже есть. Мне лично нет такой большой разницы, с кем драться», — цитирует Нурмагомедова YouTube-канал «Ушатайка».

Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» между Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер назвал Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator.