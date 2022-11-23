Усман Нурмагомедов назвал возможных соперников по следующему титульному поединку
- Gettyimages.ru
«Там есть Тофик Мустафаев, есть Бенсон Хендерсон, который тоже идёт на трёх или четырёх победах. Александр Шаблий тоже есть. Мне лично нет такой большой разницы, с кем драться», — цитирует Нурмагомедова YouTube-канал «Ушатайка».
Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» между Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).
Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.
Ранее президент Bellator Скотт Кокер назвал Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator.