Кокер считает Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator
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«Усман Нурмагомедов — наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему ещё расти и расти. Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать всё», — заявил Кокер на пресс-конференции.
Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).
Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.
Ранее Умар Нурмагомедов высказался о победе своего родного брата Усмана в поединке с Патрики Фрейре.