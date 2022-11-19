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Кокер считает Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator

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Президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе россиянина Усмана Нурмагомедова в поединке с Патрики Фрейре.
Кокер считает Усмана Нурмагомедова одним из опаснейших бойцов Bellator
  • Gettyimages.ru
  • © David Fitzgerald

«Усман Нурмагомедов — наш Хабиб? Этот парнишка молод, ему ещё расти и расти. Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать всё», — заявил Кокер на пресс-конференции.

Бой на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50:45, 50:44, 50:44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее Умар Нурмагомедов высказался о победе своего родного брата Усмана в поединке с Патрики Фрейре.

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