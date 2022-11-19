Узнать больше

Умар Нурмагомедов — о победе Усмана: не помню, когда так сильно переживал

Короткая ссылка
Российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов высказался о победе своего родного брата Усмана в поединке с Патрики Фрейре.
Умар Нурмагомедов — о победе Усмана: не помню, когда так сильно переживал
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

«Очень сильно рад. Чуть голос не сорвал. Знаешь, нереально сильно переживал. Не помню, когда так сильно переживал. Постараемся идти дальше, к большему успеху. Планка задрана высоко предыдущими чемпионами», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Бой на стадионе «Уинтраст Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50—45, 50—44, 50—44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке Bellator 288 и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить