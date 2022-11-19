Умар Нурмагомедов — о победе Усмана: не помню, когда так сильно переживал

Российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов высказался о победе своего родного брата Усмана в поединке с Патрики Фрейре.

«Очень сильно рад. Чуть голос не сорвал. Знаешь, нереально сильно переживал. Не помню, когда так сильно переживал. Постараемся идти дальше, к большему успеху. Планка задрана высоко предыдущими чемпионами», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Бой на стадионе «Уинтраст Арена» завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (50—45, 50—44, 50—44).

Для российского бойца это 16-я победа в профессиональной карьере. Нурмагомедов выиграл все поединки, в которых участвовал.

Ранее Вадим Немков победил американца Кори Андерсона в главном поединке Bellator 288 и защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе.