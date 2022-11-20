Завершение сезона в топ-8: как Рублёв без шансов уступил Рууду в полуфинале Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв уступил Касперу Рууду в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2:6, 4:6. За весь матч россиянин выиграл лишь шесть геймов и четырежды позволил сопернику взять его подачу. Сам он записал себе в актив всего один брейк и совершил почти в два раза больше невынужденных ошибок. Уроженец Москвы главной причиной поражения назвал излишние эмоции, а также посетовал на отсутствие времени для отдыха после победы над Стефаносом Циципасом.

Выход Андрея Рублёва в полуфинал Итогового чемпионата ATP стал настоящей сенсацией. В группе с тремя триумфаторами турнира последних лет россиянин смотрелся явным аутсайдером и даже сам признавался, что не понимает, как оказался в такой компании.

Однако недооценка собственных возможностей не помешала ему сотворить чудо. Он одержал волевые победы над опережающими его в рейтинге ATP Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом и уступил лишь Новаку Джоковичу, выдавшему едва ли не лучшую встречу сезона.

А в противостоянии с Каспером Руудом терять уроженцу Москвы было нечего, ведь он уже прыгнул выше головы и в дальнейшем мог действовать на кураже в своё удовольствие. Собственно, после матча с греком Рублёв признался, что добиться успеха в Турине ему помогли расслабленность и отсутствие давления, поскольку, в отличие от Медведева, от него никто ничего не ждал.

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«Я с нетерпением жду этого матча, потому что с Каспером очень приятно иметь дело как на корте, так и за его пределами. Он великолепный теннисист и боец. В текущем сезоне у него было столько замечательных достижений, что для меня это будет действительно хороший вызов. Надеюсь выложиться по максимуму, а там посмотрим», — цитирует спортсмена официальный сайт турнира.

Заодно Андрей получил отличную возможность взять реванш у оппонента за обидное поражение на прошлогоднем Итоговом чемпионате ATP. Тогда теннисисты сошлись в решающей встрече Зелёной группы за выход в плей-офф, и норвежец оказался сильнее, хотя уступил в первой партии — 2:6, 7:5, 7:6. А судьба противостояния решилась на тяжелейшем тай-брейке.

К слову, скандинав выразил уверенность, что набравший ход соперник попробует отомстить ему, а также назвал его отличным парнем и прекрасным игроком, который действует агрессивно и постоянно наносит мощные удары.

При этом, если брать в расчёт все очные встречи, явное преимущество было на стороне россиянина, ведь до Итогового чемпионата ATP-2021 он обыграл Рууда в четырёх матчах, в том числе на Australian Open и «Мастерсе» в Монако в прошлом году.

К сожалению, стартовый сет получился для Рублёва абсолютно неудачным. Хотя начало встречи не предвещало ему беды. Андрей по привычке действовал смело и активно и с удовольствием включался в затяжные розыгрыши. Более того, Андрей не только уверенно забирал свою подачу, но и цеплялся на приёме. Например, при счёте 2:1 он довёл дело до баланса, отыгравшись с 0:40 и едва не сделал брейк.

Тем неожиданнее оказался провал москвича в следующем гейме. Теперь уже он уверенно вёл 40:15, пока не пробил в сетку. Далее ошибки посыпались как из рога изобилия. Андрей не справлялся с мощными выстрелами под левую руку, а сам не попадал в корт с задней линии. В итоге Рууд взял его подачу.

После этого в игре россиянина наметился серьёзный надлом. На приёме он набрал лишь одно очко, а на подаче оставался в борьбе только благодаря фирменным эйсам. Но и это не помешало норвежцу сделать ещё один брейк, а затем уверенно поставить точку — 6:2. К сожалению, остаётся констатировать, что седьмая ракетка планеты полностью не справился с первой подачей соперника.

Сохранялась надежда, что во второй партии Рублёв, как в матче с Циципасом, придёт в себя и проявит характер. Но Андрей все силы и эмоции, видимо, оставил в поединке с греком. Рууд же поймал кураж и делал, что хотел, тогда как россиянин выглядел откровенно подавленным и расстроенным. Вероятно, сказался и лишний день отдыха, который имелся у оппонента.

Он с ходу позволил сопернику сделать брейк, а затем ещё один. Проснулся москвич лишь в пятом гейме, когда проигрывал 0:4 и 0:30 на своей подаче. Болельщики, до того нещадно освистывавшие его, принялись аплодировать, чтобы подбодрить теннисиста. Россиянин в безнадёжной ситуации сумел спастись.

Более того, при счёте 2:5 он сделал первый и последний в этот вечер брейк, а затем и сократил отставание до минимума — 4:5. Ему даже удалось взять на своей подаче 12 очков подряд. Казалось, Рублёв в состоянии совершить очередной камбэк. Увы, Рууд не собирался затягивать противостояние и, со второй попытки подав на матч, одержал абсолютно заслуженную победу.

Таким образом, норвежец впервые в карьере пробился в финал Итогового чемпионата ATP, где встретится с Джоковичем, который на двух тай-брейках переиграл Тейлора Фритца — 7:6, 7:6.

Андрей же своим отличным выступлением в Италии добился максимума. Бонусом к выходу в полуфинал послужили $1 086 600 призовых и 400 рейтинговых очков.

Сам спортсмен также сохранил оптимистичный настрой и порадовался тому, что удалось завершить сезон в топ-8.

«Если смотреть в реальность, быть в восьмёрке лучших — большой труд, который дорогого стоит. Все хотят оказаться на одном из этих восьми мест. Нужно в любом случае ценить то, где я нахожусь, и быть благодарным за это», — приводит слова Рублёва Sports.ru.

Не стал он искать отговорки и для своего поражения, хотя признал, что хотел бы иметь больше времени на восстановление после тяжелейшего противостояния с Циципасом. Провал же в конце первого сета и начале второго, когда он проиграл восемь геймов подряд, россиянин объяснил лишними эмоциями.

«Я стал нервничать, торопиться, рисковать там, где этого делать не стоило. Из-за этого было больше ошибок, а Рууд в такие моменты играл очень хорошо, использовал мою силу и действовал ещё сильнее... То же самое во второй партии: в первом гейме мне чуть-чуть не повезло, и он классно отыграл, а я опять принялся торопиться», — подвёл итоги Рублёв.