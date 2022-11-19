Рублёв высказался о своём сопернике по полуфиналу Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от полуфинального матча с норвежцем Каспером Руудом на Итоговом турнире ATP.

«Рууд добился многого в этом сезоне, так что это будет очень, очень хороший вызов для меня», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

В заключительном матче группового этапа россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут.

Рублёв занял второе место в красной группе и вышел в плей-офф турнира.

Полуфинальный матч начнётся 19 ноября в 23:00 мск.

Ранее Рублёв объяснил, как ему удалось победить Циципаса на Итоговом турнире ATP.