Рублёв: в матче с Циципасом я не сдавался, продолжал бороться и играть

Российский теннисист Андрей Рублёв объяснил, как ему удалось победить грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP.

«Я не сдавался, продолжал бороться и играть. Я немного потерял свои эмоции, когда проиграл партию в первом сете. Дал волю своим эмоциям, но потом просто продолжал бороться и играть», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

Россиянин одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Рублёв вышел в плей-офф турнира.

Соперником российского теннисиста за выход в финал будет норвежец Каспер Рууд. В другом матче 1/2 встретятся серб Новак Джокович и американец Тейлор Фриц.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от игры с россиянином Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.