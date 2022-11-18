Джокович — о теннисисте Медведеве: он потрясающий игрок

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от игры с россиянином Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«У нас с Даниилом было несколько сражений в прошлом, и, выходя на сегодняшний матч, я знал, что это будет его последняя игра в сезоне и он не хотел бы завершить её поражением. У него были тяжёлые три матча, в которых он проиграл. Это нелегко, но он потрясающий игрок. Я очень его уважаю», — цитирует Джоковича Tennis World.

Российский теннисист уступил сербу Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

В красной группе выступают Джокович, Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал «нездоровой тенденцией» поражение Медведева.