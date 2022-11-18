Кафельников: поражения Медведева — нездоровая тенденция

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«У меня нет однозначного понимания, почему Медведев не смог дважды подать на матч. Поражения — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

Российский теннисист уступил сербу Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.

Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.

Напомним, что в красной группе выступают Джокович, Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.

Ранее сообщалось, что Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира на тай-брейках решающих сетов.