Кафельников: поражения Медведева — нездоровая тенденция
«У меня нет однозначного понимания, почему Медведев не смог дважды подать на матч. Поражения — нездоровая тенденция. Возможно, проблема в психологии», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
Российский теннисист уступил сербу Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 8 минут.
Таким образом, Медведев потерпел три поражения и не смог выйти из группы.
Напомним, что в красной группе выступают Джокович, Медведев, Стефанос Циципас и Андрей Рублёв.
Ранее сообщалось, что Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира на тай-брейках решающих сетов.