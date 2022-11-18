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Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира на тай-брейках решающих сетов

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил во всех матчах Итогового турнира ATP на тай-брейках в решающих сетах.
Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира на тай-брейках решающих сетов
  • Gettyimages.ru

В первом матче Медведев проиграл соотечественнику Андрею Рублёву со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9).

Во второй встрече российский теннисист уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).

В третьем матче Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Россиянин стал первым в истории теннисистом, уступившим во всех матчах Итогового турнира на тай-брейках.

Ранее Медведев рассказал, когда был на пике своей формы.

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