Медведев первым в истории проиграл все матчи Итогового турнира на тай-брейках решающих сетов
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В первом матче Медведев проиграл соотечественнику Андрею Рублёву со счётом 7:6 (9:7), 3:6, 6:7 (7:9).
Во второй встрече российский теннисист уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 7:6 (13:11), 6:7 (1:7).
В третьем матче Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).
Россиянин стал первым в истории теннисистом, уступившим во всех матчах Итогового турнира на тай-брейках.
Ранее Медведев рассказал, когда был на пике своей формы.