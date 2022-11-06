Медведев выделил период в карьере, когда был на пике формы

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, когда был на пике своей формы.

«В это время я был на пике формы, почти не пропускал ударов и не давал много возможностей своим соперникам. Тогда было достаточно, чтобы обыграть Новака в двух сетах», — заявил Медведев.

Напомним, что на Итоговом турнире 2020 года россиянин одержал пять побед из пяти и выиграл титул.

В настоящий момент Медведев занимает третье место в рейтинге ATP и готовится к Итоговому турниру, который пройдёт в декабре.

Ранее сообщалось, что Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира.