Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в первого места квалифицировались в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде.

В третьем матче российско-бельгийская пара обыграла канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос со счётом 7:6(5), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.

За выход в финал Кудерметова и Мертенс сыграют с украинско-латвийской парой Людмила Киченок — Елена Остапенко.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Каролин Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.