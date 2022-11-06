Кудерметова и Мертенс с первого места вышли в полуфинал парного Итогового турнира
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В третьем матче российско-бельгийская пара обыграла канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос со счётом 7:6(5), 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.
За выход в финал Кудерметова и Мертенс сыграют с украинско-латвийской парой Людмила Киченок — Елена Остапенко.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Каролин Гарсии и не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира.