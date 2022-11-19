Камельзон: Рублёв должен выиграть у Рууда в полуфинале Итогового турнира

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв может обыграть норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Рублёв должен выиграть у Рууда. Но тренер думает одно, а игрок делает совсем другое. Мы можем думать, мечтать, хотеть и болеть, а на корт выходит артист — играет сам, и за ним ничто не стоит», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что будет болеть за российского теннисиста.

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября.

Ранее Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира.