Камельзон: Рублёв должен выиграть у Рууда в полуфинале Итогового турнира
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- © Antonio Calanni
«Рублёв должен выиграть у Рууда. Но тренер думает одно, а игрок делает совсем другое. Мы можем думать, мечтать, хотеть и болеть, а на корт выходит артист — играет сам, и за ним ничто не стоит», — цитирует Камельзона «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что будет болеть за российского теннисиста.
В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября.
Ранее Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира.