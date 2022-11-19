Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового турнира
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«Рублёв и Рууд играют примерно в одном стиле, но Андрей побыстрее и помощнее норвежца. Если покажет точность, которую обычно показывает Рууд, то всё будет в порядке», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».
В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября.
Ранее Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира.