Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового турнира

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала предстоящий полуфинальный матч Итогового турнира ATP между Андреем Рублёвым и Каспером Руудом.

«Рублёв и Рууд играют примерно в одном стиле, но Андрей побыстрее и помощнее норвежца. Если покажет точность, которую обычно показывает Рууд, то всё будет в порядке», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября.

Ранее Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира.