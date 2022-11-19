Узнать больше

Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового турнира

Короткая ссылка
18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала предстоящий полуфинальный матч Итогового турнира ATP между Андреем Рублёвым и Каспером Руудом.
Дмитриева рассказала о преимуществах Рублёва над Руудом перед полуфиналом Итогового турнира
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

«Рублёв и Рууд играют примерно в одном стиле, но Андрей побыстрее и помощнее норвежца. Если покажет точность, которую обычно показывает Рууд, то всё будет в порядке», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат»

В полуфинале соперником российского теннисиста будет норвежец Каспер Рууд. Игра начнётся 19 ноября.

Ранее Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в финал Итогового турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить