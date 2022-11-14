Драма в трёх частях: Рублёв обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP в матче с двумя тай-брейками

Андрей Рублёв победил Даниила Медведева в стартовом матче на Итоговом турнире ATP. Российским теннисистам потребовалось три партии, чтобы выявить сильнейшего, две из которых завершились тай-брейками. В первой бывший лидер рейтинга взял верх, отыграв семь сетболов, а в третьей едва не повторил свой успех, но позволил сопернику с пятого матчбола поставить точку.

Итоговый чемпионат ATP-2022 получился особенным для России. Впервые в истории два отечественных теннисиста попали в одну группу. Жребий свёл Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Более того, в соперники им достались обладатели трофея разных лет — Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Неудивительно, что многие эксперты заранее окрестили эту четвёрку «квартетом смерти», а бывшая первая ракетка планеты Евгений Кафельников вовсе предположил, что выйти в полуфинал россиянам не удастся. Рублёв даже в шутку заявил, что не понимает, каким образом оказался в такой компании.

Дополнительной интриги придал тот факт, что им пришлось встретиться между собой в первом же туре. Фаворитом считался Медведев, который и в рейтинге ATP располагается выше, и турниров выиграл больше. Вдобавок на его стороне была статистика очных противостояний. Даниил одержал над соперником четыре победы подряд, после чего уступил ему в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в прошлом году — 6:2, 3:6, 3:6.

Перед игрой соперники обменялись дежурными комплиментами. Так, Медведев пообещал показать свой лучший теннис, а Рублёв сравнил их матч с шахматной партией.

Однако спортсмен провёл не самую лучшую встречу и потерпел в целом закономерное поражение — 7:6, 3:6, 6:7. Одной из главных причин неудачи стала не работавшая вплоть до заключительного сета подача. В итоге попадание первой у него составило скромные 66% против 69% у оппонента, а её выигрыш — 80% против 82%. А второй вовсе было выиграно лишь 44% очков.

Также фаворит несмотря на 24 эйса (9 — у соперника) регулярно допускал ошибки. Только двойных в его пассиве значится восемь, причём три из них пришлись на решающий гейм второй партии. Плюс было совершено 26 невынужденных. К тому же Медведев почти не цеплялся за чужую подачу и реализовал всего один брейк-пойнт из двух.

Рублёв же классно действовал на задней линии и раз за разом результативно атаковал с форхенда. Также он буквально фонтанировал эмоциями и грамотно использовал их для игры, беря верх в большей части тяжёлых розыгрышей. В стартовой партии он уверенно повёл с брейком 3:1, а при счёте 5:3 вышел подавать на сет. Но Андрей дрогнул и дал сопернику в первый и последний раз взять свою подачу.

Также по теме «Группа смерти»: Медведев и Рублёв попали в квартет с Джоковичем и Циципасом на Итоговом турнире ATP Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в одну группу по итогам жеребьёвки на Итоговом турнире ATP. Российские теннисисты встретятся...

Далее он по инерции растерял всё добытое преимущество и позволил соотечественнику перевести дело на тай-брейк, хотя в судьбоносном 12-м гейме вёл 40:15 на приёме. На тай-брейке Рублёв поначалу не испытывал никаких проблем. Он обеспечил себе уверенный отрыв, и, казалось, должен был вот-вот поставить точку. При счёте 6:2 ему оставалось взять одно очко, но Андрей снова чудом позволил Медведеву отыграться, а затем и взять верх — 9:7. Невероятно, но Даниил отыграл семь сетболов.

Несколько омрачили красивую развязку судьи. Арбитр на вышке в двух эпизодах засчитал аут после ударов Рублёва, когда мяч попадал в линию, и вынуждал теннисистов переигрывать. В обоих случаях Андрей в итоге уступил. А сразу после окончания партии он подошёл к рефери и нецензурно выругался в его адрес, после чего кинул мячом в холодильник.

Зато во втором сете его было не остановить. Седьмая ракетка планеты быстро сделал брейк, а уже при счёте 5:3 в свою пользу — ещё один. Как раз в этом гейме оппонент умудрился совершить сразу три двойные.

После такого неудачного отрезка фаворит вполне мог дрогнуть, учитывая, как непросто ему далось начало матча. Однако он, напротив, пришёл в себя и, наконец, наладил подачу. Это не замедлило сказаться на результате. В третьей партии Рублёв, который до того постоянно навязывал борьбу на приёме, проиграл четыре гейма под ноль. Впрочем, и свои оппоненту он не отдавал.

Неудивительно, что дело снова дошло до тай-брейка. И вновь Рублёв заставил всех болельщиков понервничать. Он опять обеспечил себе комфортный гандикап и повёл с тремя сетболами — 6:3. Однако сценарий полностью повторялся: Медведев начал отыгрывать одно очко за другим и восстановил статус-кво.

Но на этот раз Андрей всё же не позволил ему взять верх. Реализовав пятый сетбол, он поставил точку и во второй раз подряд обыграл именитого соотечественника. Более того, он одержал юбилейную 50-ю победу в сезоне и гарантировал себе минимальный задел для выхода в полуфинал. Медведев же оказался в крайне непростом положении, ведь теперь ему необходимо добиваться как можно лучших результатов в противостояниях с Циципасом и Джоковичем. Уже в следующем туре его ждёт встреча с великим сербом, тогда как Рублёв померится силами с менее сильным греком.

Также по теме Двойной успех: как Медведев завоевал трофей в Вене и пробился на Итоговый турнир ATP Даниил Медведев завоевал второй титул в 2022 году и 15-й в карьере, победив на турнире ATP в Вене. В финале он в трёх сетах одолел...

А сразу после окончания встречи триумфатор не скрывал эмоций. Он вспомнил матч с соотечественником в четвертьфинале US Open-2020, когда он, также уверенно ведя в счёте на тай-брейке, проиграл первый сет и в итоге вылетел.

«Я подумал, что такое не должно повториться, что надо что-то менять. Надо продолжать, так как выиграть в одном сете, даже если уступишь в трёх, — всё равно неплохо, ведь это групповой раунд. Поэтому надо бороться за каждое очко, за каждый гейм — так мне удалось победить», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Он также назвал концовку заключительной партии сумасшедшей и признался, что с огромным трудом склонил чашу весов в свою пользу.

«Во время финального тай-брейка розыгрыши были просто безумные. В последнем было, может, ударов тридцать. У меня начали появляться небольшие судороги, и думал: «Ещё удар, ещё один». Надо продолжать играть. Уверен, Медведев думал то же самое. Если тебе выпадает шанс, надо играть, нужно им воспользоваться», — добавил Андрей.