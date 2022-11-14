Янчук: победа Рублёва над Медведевым стала неожиданностью
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«В какой-то мере победа Рублёва над Медведевым стала неожиданностью. Я предполагал, что некоторое преимущество будет за Медведевым. Матч получился очень зрелищным, была борьба характеров», — цитирует Янчука «Чемпионат».
Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.
В Красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.
В Зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.
Ранее Рублёв прокомментировал победу над Медведевым в матче Итогового турнира ATP.