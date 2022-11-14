Рублёв поделился эмоциями после победы над Медведевым на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над соотечественником Даниилом Медведевым в матче Итогового турнира ATP.

«Я думал о US Open, потому что, когда мы играли в четвертьфинале в 2020 году, я тоже вёл с похожим счётом на тай-брейке и проиграл. Сейчас я подумал, что это не должно случиться снова, я должен был что-то изменить. Я боролся за каждое очко, за каждый гейм и смог победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе также выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

В зелёной группе: Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.

Ранее Надаль объяснил поражение в первом матче Итогового турнира ATP.