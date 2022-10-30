Двойной успех: как Медведев завоевал трофей в Вене и пробился на Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев завоевал второй титул в 2022 году и 15-й в карьере, победив на турнире ATP в Вене. В финале он в трёх сетах одолел канадца Дениса Шаповалова — 4:6, 6:3, 6:2. Российский теннисист действовал не лучшим образом в первых двух партиях, однако уверенная игра на своей подаче и минимальное количество невынужденных ошибок в заключительном сете позволили ему отпраздновать успех. 26-летний спортсмен в четвёртый раз подряд отобрался на Итоговый турнир года, а в понедельник он вернётся в топ-3 рейтинга ATP.

Соревнования в Вене стали для Даниила Медведева особенными по нескольким причинам. Во-первых, ему необходимо было пробиваться на Итоговый турнир ATP, который пройдёт 13—20 ноября в Турине. Во-вторых, они ознаменовали его возвращение на корт после того, как 8 октября он снялся с полуфинала в Астане из-за повреждения бедра. По словам россиянина, после этого он не занимался полторы недели и потренировался на 100% лишь за несколько дней до старта турнира в Австрии. Наконец, спортсмен подошёл к нему в новом статусе, ведь 14 октября у них с женой родилась дочь.

Вероятно, это дополнительно мотивировало игрока, поскольку в Вене его было не остановить. В четырёх матчах на пути к финалу он не проиграл ни одного сета и не позволял соперникам взять более шести геймов.

При этом оппоненты у Медведева были довольно серьёзные: Николоз Басилашвили, Доминик Тим, Янник Синнер и Григор Димитров. В полуфинале Даниил не оставил шансов опытному болгарину и даже не удержался от комплимента самому себе, заявив, что доволен показанным уровнем тенниса.

Эта победа также позволила ему решить главную задачу и квалифицироваться на Итоговый турнир ATP четвёртый год подряд. Приятным бонусом должно было стать завоевание очередного трофея.

Но на пути к успеху россиянину предстояло сломить сопротивление крайне непростого конкурента — Дениса Шаповалова. 23-летний канадец также набрал отличный ход и, в частности, выбил из борьбы входящего в топ-10 рейтинга ATP Тейлора Фритца, которому он в начале октября уступил в полуфинале соревнований в Токио.

Однако отечественный спортсмен всё-таки считался явным фаворитом. Вдобавок три последних очных противостояния остались за ним. Причём в этих матчах он не позволил североамериканцу взять ни одного сета. А в этом году они встретились во второй раз. В августе Медведев отпраздновал победу в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати — 7:5, 7:5.

Но первая партия на турнире в Вене получилась для него крайне непростой. Уроженец Москвы не сразу сумел подстроиться под манеру игры соперника и почувствовать уверенность в себе. Шаповалов действовал очень смело, активно и много передвигался по корту.

Поначалу Даниила смущала его активность. Он не успевал за скоростью Дениса и как результат совершал много ошибок. В стартовой партии в его пассиве оказалась 21 невынужденная помарка, тогда как у канадца — почти в два раза меньше (11).

При этом первый брейк-пойнт уже во втором гейме заработал именно Медведев, но реализовать его не смог. Зато Шаповалов следом уверенно взял подачу оппонента. На этом он не остановился и через гейм повторил своё достижение. Это позволило ему повести с серьёзным преимуществом — 4:1. Такого начала встречи болельщики вряд ли ждали.

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Лишь оказавшись почти в безнадёжной ситуации, фаворит проснулся. Ему удалось сделать ответный брейк, а затем взять и собственную подачу. Даниил наконец приспособился к неудобному сопернику и выровнял игру.

Более того, он едва не спас партию. При счёте 4:5 он изо всех сил цеплялся за подачу Шаповалова и сумел довести дело до баланса. В результате Денис ценой огромных усилий лишь с третьей попытки реализовал сетбол и поставил точку в партии.

Однако главное, что Медведев почувствовал уверенность в себе и после небольшого перерыва стал показывать совсем другой теннис. Теперь уже он навязывал оппоненту свою игру, а тот вынужден был подстраиваться. Если до того у канадца проходило большинство даже самых непростых ударов, то во втором сете он начал ошибаться заметно чаще.

Совсем разладилась у него и подача. Неудивительно, что Даниил дважды взял её. Особенно важный брейк пришёлся на восьмой гейм, когда россиянин не позволил сопернику набрать ни одного очка и оформил скрытый сетбол.

Показал отечественный спортсмен и наличие характера. При счёте 3:1 он в невероятном десятиминутном ралли отыграл четыре брейк-пойнта и всё-таки склонил чашу весов на свою сторону. А затем справился с нервами, когда североамериканец в седьмом гейме всё же взял его подачу и сократил отставание до минимума.

В заключительной партии на корте уже полностью царил Медведев. Даниил поймал невероятный кураж и получал удовольствие от собственного тенниса. У него проходили даже самые сложные удары. Так, в пятом гейме после плотного форхенда соперника по линии он умудрился достать мяч у самого покрытия и отправить его точно в боковую. Также россиянин начал регулярно выходить к сетке, чего раньше не делал.

У Шаповалова, напротив, не получалось ничего. Он допускал одну ошибку за другой. После его ударов мяч регулярно либо попадал в сетку, либо летел в аут, что шло на руку четвёртой ракетке мира. После очередной помарки Денис даже начал кричать на себя.

Но это ему не помогло. Взяв стартовый гейм, он проиграл пять игровых отрезков подряд, в том числе два — на собственной подаче. Причём ещё при равном счёте москвич взял брейк под ноль, преподав оппоненту настоящий урок мастерства.

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Ненадолго собраться канадцу удалось лишь в шаге от поражения. В седьмом гейме он умудрился спастись, не позволив фавориту реализовать несколько матчболов. В следующем он уступал 0:40 уже на приёме, но вновь сумел довести дело до баланса. Однако на этот раз Медведев не стал затягивать матч и поставил точку.

Таким образом, он завоевал второй трофей в 2022-м. Первую победу он одержал в августе в Мексике. В общей сложности же россиянин выиграл 15-й турнир ATP в карьере. При этом в Вене он ранее даже не добирался до финала.

Также этот успех позволит ему подняться на третью позицию в рейтинге ATP. В его обновлённой версии отечественный спортсмен обойдёт норвежца Каспера Рууда, который проиграл уже в первом круге параллельно проходившего турнира в Базеле. Выше останутся только испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль.

Но куда важнее для Медведева было сделать подарок новорождённой дочери, и неслучайно сразу после игры он обратился к супруге.

«Я посвящаю эту победу своей жене, потому что она сделала мне самый прекрасный подарок — мою дочь. Эти эмоции не сравнятся ни с каким титулом. Даша, спасибо тебе большое! Не знаю, что ещё сказать, меня зажало», — заявил счастливый спортсмен.