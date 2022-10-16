Уверенно и с улыбкой: как Рублёв победил Корду на турнире в Хихоне и взял четвёртый титул в сезоне

Андрей Рублёв завоевал четвёртый титул в сезоне и 12-й в карьере. В финале турнира в испанском Хихоне он в двух сетах переиграл Себастьяна Корду, не позволив американцу сделать ни одного брейка. Россиянин действовал очень уверенно и спокойно, а когда не смог реализовать три матчбола на своей подаче, лишь улыбнулся. Благодаря победе теннисист поднимется в рейтинге ATP с девятой позиции на восьмую, а в чемпионской гонке его отставание от Даниила Медведева составит всего 115 очков.

Россиянин Андрей Рублёв уверенно выиграл турнир ATP 250 в испанском Хихоне и завоевал четвёртый титул в сезоне. Ранее он побеждал в Марселе, Дубае и Белграде. При этом он оказался сильнее соперников во всех финалах, в которых принимал участие в этом году.

В Испании второй ракетке России противостоял Себастьян Корда. Соперники ранее встречались только один раз — в четвертьфинале «Мастерса» в Майами в 2021 году, и тогда выиграл Андрей. Американец занимает только 47-е место в мировом рейтинге, но в карьере у него уже есть победа на соревнованиях в Парме, а также финал Next Generation ATP Finals 2021, в котором он уступил только Карлосу Алькарасу.

Также по теме «Всегда хочется большего»: Рублёв вышел в финал турнира ATP в Хихоне и поборется за четвёртый титул в сезоне Андрей Рублёв победил Доминика Тима и пробился в финал теннисного турнира в Хихоне. Россиянин взял подачи австрийца в концовках обоих...

За последний год сын победителя Australian Open 1998 Петра Корды брал верх над Диего Шварцманом, Роберто Баутистой-Агутом и Феликсом Оже-Альяссимом. Так что в будущем 22-летний теннисист вполне может составить серьёзную конкуренцию в ATP-туре. Однако пока дать бой Рублёву у него не получилось.

Впрочем, нужно отметить и настрой россиянина. В отличие от других встреч турнира, где он давал волю эмоциям и из-за этого чуть не проиграл матч с белорусом Ильёй Ивашко, в финале теннисист был максимально уверенным и спокойным. Американец старался удивить оппонента своими действиями, но Рублёв оказывался чуть быстрее и точнее.

В четвёртом гейме Андрей добился брейка и повёл 3:1. Лишь однажды Корде удалось зацепиться на приёме, однако и эту ситуацию россиянин смог исправить, а в концовке партии он взял ещё одну подачу соперника — 6:2 всего за 35 минут.

Во втором сете картина на корте не изменилась. Разве что Корда продержался на пару геймов подольше, но всё же позволил Рублёву сделать брейк — 4:2. Немного волнительной получилась концовка встречи, когда Андрей упустил тройной матчбол. Однако и в этой ситуации спортсмен не нервничал, а улыбался. В итоге с четвёртой попытки он поставил точку в матче — 6:2, 6:3. Теннисист завоевал 12-й титул в карьере.

«Во-первых, хочу поздравить Себастьяна Корду с потрясающей неделей. Не думаю, что скажу что-то новое: ты супермолодой, суперталантливый, и я уверен, что ты завоюешь очень много трофеев. Ты ещё много лет будешь бороться за Большие шлемы. Желаю удачи тебе и твоей команде», — сказал Рублёв на церемонии награждения.

«Ещё хочу, конечно, поблагодарить свою команду за... Не знаю, за что (смеётся). За то, что контролируете мой сумасшедший характер, мои эмоции и заставляете меня работать, всегда подталкиваете вперёд. Надеюсь, это не середина карьеры и впереди будет ещё много всего», — добавил он.

Конечно, нужно делать скидку на то, что турнир в Хихоне не самого высокого уровня (ATP 250) и на них Андрей всегда выступает хорошо: в этом сезоне лишь раз он остановился в шаге от финала, а все остальные соревнования выиграл. Тем не менее победа в Испании особенно важна для россиянина для попадания на Итоговый турнир ATP в Турине. Спортсмен борется за одно из трёх оставшихся вакантных мест с Даниилом Медведевым, который пока находится выше в чемпионской гонке. После удачного выступления Рублёва отрыв четвёртой ракетки мира от соотечественника составляет всего 115 очков.

Что касается преследователей, то на этой неделе на турнире во Флоренции успешно сыграл Феликс Оже-Альяссим. Он выиграл турнир во Флоренции и благодаря этому поднялся на седьмую строчку, обойдя Хуберта Хуркача и Тейлора Фритца.

Впрочем, во многом определяющим станет для теннисистов «Мастерс» во Франции, который является обязательным турниром, а значит, очки за него в любом случае учитываются в чемпионской гонке. Также у Рублёва в планах участие в турнире ATP 500 в Вене.

К слову, улучшил позиции Андрей и в мировом рейтинге. Сейчас спортсмен — девятая ракетка мира, но уже в понедельник, 17 октября, поднимется на восьмую строчку. При этом заслуженный тренер России Виктор Янчук уверен, что теннисист способен быть в топ-5, если научится справляться с эмоциями, как в финале в Хихоне.

«Надо, чтобы Андрей был на подъёме, не сильно психовал: по крайней мере, чтобы не бил себя ракеткой по ногам. Не надо быть таким жестоким по отношению к себе. Надо охладить разум. Разум должен быть расчётливый. Ему нельзя терять самообладание, а всё остальное у него на высоком уровне», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Добавим, что Рублёв стал четвёртым игроком в этом году, который смог завоевать четыре титула в одиночном разряде. Ранее это удалось Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.