Касаткина уступила американке Киз и не смогла пройти в третий круг турнира в Сан-Диего
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Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6.
Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету американской теннисистки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
Отметим, что по ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, но в итоге проиграла — 4:6.
В третьем круге Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.
Ранее сообщалось, что Блинкова прошла в 1/4 финала теннисного турнира в Клуж-Напоке.