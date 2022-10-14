Касаткина уступила американке Киз и не смогла пройти в третий круг турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Диего (США).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету американской теннисистки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что по ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, но в итоге проиграла — 4:6.

В третьем круге Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что Блинкова прошла в 1/4 финала теннисного турнира в Клуж-Напоке.