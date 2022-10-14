Узнать больше

Касаткина уступила американке Киз и не смогла пройти в третий круг турнира в Сан-Диего

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Диего (США).
Касаткина уступила американке Киз и не смогла пройти в третий круг турнира в Сан-Диего
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Россиянка допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету американской теннисистки две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что по ходу первого сета Касаткина вела со счётом 4:0, но в итоге проиграла — 4:6.

В третьем круге Киз встретится с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что Блинкова прошла в 1/4 финала теннисного турнира в Клуж-Напоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить