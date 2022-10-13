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Рублёв рассказал, что ему было нелегко адаптироваться на турнире в Испании

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Россиянин Андрей Рублёв высказался о победе над белорусом Ильёй Ивашко в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хихоне (Испания).

«Это был супернапряжённый матч против одного из моих лучших друзей. Я впервые на этом турнире, куда приехал с другой части света. Было не очень легко адаптироваться, и я не знал, чего ожидать. В целом я сыграл неплохо для первого круга, показал неплохой уровень тенниса», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв одержал победу над Ивашко в матче второго круга со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Теннисист из России в третьем круге встретится с американцем Томми Полом.

Общий призовой фонд турнира составляет €612 тыс.

Ранее Карацев проиграл Имеру и не смог выйти в четвертьфинал турнира во Флоренции.

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