Рублёв рассказал, что ему было нелегко адаптироваться на турнире в Испании
«Это был супернапряжённый матч против одного из моих лучших друзей. Я впервые на этом турнире, куда приехал с другой части света. Было не очень легко адаптироваться, и я не знал, чего ожидать. В целом я сыграл неплохо для первого круга, показал неплохой уровень тенниса», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.
Рублёв одержал победу над Ивашко в матче второго круга со счётом 6:3, 5:7, 6:4. Теннисист из России в третьем круге встретится с американцем Томми Полом.
Общий призовой фонд турнира составляет €612 тыс.
Ранее Карацев проиграл Имеру и не смог выйти в четвертьфинал турнира во Флоренции.