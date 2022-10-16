Ольховский считает, что Рублёв имел преимущество в скорости в матче с Тимом

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу Андрея Рублёва над Домиником Тимом в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в испанском Хихоне.

«Андрей ожидаемо одержал победу, хорошо играл сегодня, по скорости «пережал» Тима. Австриец не успевал играть так размашисто, как он привык это делать», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он подчеркнул, что любая победа важна, тем более выход в финал турнира.

«Но Рублёв и раньше обыгрывал Тима, который сейчас находится в хорошей форме. Независимо от соперника, Андрей будет фаворитом финала, так как он в рейтинге стоит гораздо выше», — добавил Ольховский.

Российский теннисист в полуфинальном матче переиграл Тима в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Следующим соперником Рублёва станет Себастьян Корда из США.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации в Клуж-Напоке.