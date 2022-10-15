«Всегда хочется большего»: Рублёв вышел в финал турнира ATP в Хихоне и поборется за четвёртый титул в сезоне

Андрей Рублёв победил Доминика Тима и пробился в финал теннисного турнира в Хихоне. Россиянин взял подачи австрийца в концовках обоих сетов и сделал ещё один шаг к попаданию на Итоговый турнир ATP. За титул в Испании он поборется с американцем Себастьяном Кордой, который одолел француза Артура Риндеркнеша. Однако вне зависимости от результата решающего матча Рублёв улучшит свои позиции в чемпионской гонке.

Главным событием в концовке сезона для любителей тенниса станет Итоговый турнир ATP в Турине, в котором примут участие восемь лучших спортсменов года. На него уже отобрались Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Стефанос Циципас и Новак Джокович.

Серб идёт на десятой строчке в чемпионской гонке ATP. Однако, поскольку он выиграл Уимблдон, для бронирования места на Итоговом турнире ему достаточно попасть в топ-20. И Новак с задачей достаточно легко справился, успешно выступив в Тель-Авиве и в Астане и заработав 750 баллов.

На оставшиеся три места сегодня претендует сразу пять человек. Среди них Даниил Медведев и Андрей Рублёв. И если первая ракетка России получил травму в Казахстане и сейчас восстанавливается дома, заодно проводя время с семьёй (14 октября у него родилась дочь), то его соотечественник решил подправить позицию в чемпионской гонке участием в турнире в Хихоне. До этого старта Андрей занимал шестое место с 3235 очками. И победа в Испании должна увеличить отрыв от преследователей в лице Тейлора Фритца (2885), Феликса Оже-Альяссима (2880) и Хуберта Хуркача (2725).

При этом кардинально изменить ситуацию не получится, поскольку уровень соревнований не самый высокий — ATP 250. Кроме того, старт будет учтён вместо другого, менее удачного выступления, так как в чемпионской гонке засчитываются очки за четыре ТБШ, восемь «Мастерсов» и ещё семь наиболее успешных необязательных турниров. А их в этом сезоне у Рублёва уже больше.

В то же время, по мнению финалиста «Ролан Гаррос-1992» в парном разряде Андрея Ольховского, для россиян всё решит «Мастерс» в Париже, который состоится непосредственно перед соревнованиями в Лондоне.

В Хихоне Рублёв был посеян под первым номером и выглядел явным фаворитом. Серьёзную конкуренцию ему мог составить разве что Пабло Карреньо-Буста, занимающий 15 строчку мирового рейтинга. Однако испанец оступился в четвертьфинале.

Впрочем, путь к решающему матчу для Андрея всё же сложился непросто. Во втором круге он встречался с белорусом Ильёй Ивашко. Противостояние получилось упорным из-за большого числа ошибок россиянина. В первом сете теннисист смог реализовать только один брейк-пойнт из семи, однако этого хватило для выигрыша.

А в следующей партии Рублёв начал заметно нервничать: разговаривать с самим собой, остро реагировать на неудачные розыгрыши, а в одном из эпизодов он даже ударил себя ракеткой по коленям. В итоге соперник сумел дважды взять подачу Андрея и довести дело до третьего сета. В нём россиянин был столь же расточителен, но всё же сумел довести дело до победы — 6:3, 5:7, 6:4.

В четвертьфинале Андрею предстояло сразиться с Томми Полом, с которым они неоднократно встречались на молодёжном уровне. В частности, Рублёв победил американца в рамках юниорского Кубка Дэвиса в 2013 году. В профессиональном туре теннисисты играли до этого уже четыре раза. Первые три поединка остались за россиянином, а последняя встреча в третьем круге прошлого «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — за Полом.

В этот раз Рублёв уже не нервничал так, как в матче с Ивашко, поэтому его преимущество на корте выглядело куда более заметным. В первым сете он повёл 3:0, однако сразу соперника не дожал, позволив ему вернуться в игру. Тем не менее, россиянин всё равно смотрелся намного увереннее, поэтому не возникало сомнения в его успехе. В итоге — 7:5, 6:3 меньше, чем за полтора часа.

«Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С момента нашего прошлого матча в Индиан-Уэллсе в прошлом году он начал действовать совершенно иначе, здорово прибавил. Пришлось очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах. Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня много полуфиналов, это ещё и доказывает мою стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится», — приводит слова Рублёва Tennis TV.

Соперником россиянина по полуфиналу стал Доминик Тим. В 2020-м году он выиграл US Open, однако затем из-за постоянных травм много пропустил и поэтому пока занимает только 165-е место в рейтинге ATP. При этом Рублёв признался, что хорошо общается с австрийцем и часто вместе с ним тренируется. Поэтому, как показалось, он прекрасно знал, как действовать на корте.

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Андрей с самого начала попытался заставить Доминика устать физически, отправляя мяч в разные углы и заставляя соперника бегать по всему периметру корта. Как результат, россиянин сделал брейк и повёл 3:1, а через гейм едва не добился второго. Но Тим выстоял, а Андрей традиционно начал нервничать. И если в противостоянии с Ивашко это чуть не обернулось трагедией, то в полуфинале всплеск эмоций ему наоборот помог. Россиянин взял ещё одну подачу соперника — 6:4.

Во второй партии теннисисты сосредоточились на своих геймах и не отпускали друг друга в счёте. Казалось, всё закончится тай-брейком, однако в самой концовке Тим неожиданно начал ошибаться и подарил Рублёву три матчбола, одним из которых россиянин воспользовался — 6:4.

«Я веду 4:1, назревает брейк-пойнт с выходом на счёт 5:1, кажется, что всё складывается в мою пользу, и вот уже 5:4, и он на подаче. С таким трудно смириться. Но мне повезло: я сыграл очень хороший гейм, и Доминик мне немного помог. Потом я почувствовал себя увереннее и в итоге победил в двух сетах — это самое важное. Сейчас я очень хорошо выступаю и завтра постараюсь показать лучшую свою игру за всю неделю», — сказал Рублёв после матча.

В воскресенье, 16 октября, он встретится с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл француза Артура Риндеркнеша. И вне зависимости от результата этого противостояния россиянин добавит 105 очков в свою копилку в рамках чемпионской гонки ATP.