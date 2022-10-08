Вне финала: как Рублёв уступил Циципасу, а Медведев снялся перед решающим сетом на турнире в Астане

Финал турнира ATP в Астане пройдёт без участия российских теннисистов. Андрей Рублёв взял первый сет, но уступил Стефаносу Циципасу, несмотря на близкую к идеальной игру на первой подаче. А Даниил Медведев отказался продолжать матч после того, как Новак Джокович сравнял счёт по партиям. По словам четвёртой ракетки мира, во время тай-брейка он потянул мышцу и решил не продолжать борьбу, хотя на протяжении всей встречи смотрелся сильнее серба.

Тактика Циципаса

В полуфиналы турнира ATP 500 в Астане пробились сразу два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. И болельщики наверняка рассчитывали увидеть хотя бы одного из них в решающем матче. Увы, несмотря на хорошее выступление, справиться со своими соперниками отечественные теннисисты не смогли.

Первым, как и накануне, на корт вышел Рублёв. Ему предстояло сразиться со Стефаносом Циципасом. Эта очная встреча стала десятой для игроков, и пока чаще побеждает грек.

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Рублёв сразу взвинтил темп в матче и сумел сделать брейк в первом же гейме. Все попытки Стефаноса отыграться закончились ничем, и россиянин довёл партию до победы — 6:4.

Во втором сете теннисисты также уверенно действовали на своих подачах. Казалось, тай-брейка не избежать, однако в концовке Циципас, похоже, нащупал слабые места в игре Андрея и воспользовался ими. Россиянин неожиданно отдал гейм, допустив несколько ошибок подряд: сначала не попал по длине, затем сорвал перевод мяча справа на линию. Одного брейка греку оказалось достаточно, чтобы перевести дело в решающий сет.

Третья партия началась в том же ключе и даже с небольшим преимуществом россиянина. В пятом гейме он заработал двойной брейк-пойнт, а в седьмом имел преимущество в два мяча на подаче Циципаса. Однако после этого вновь последовал спад, которым воспользовался соперник — 6:3.

После матча грек объяснил, за счёт чего ему удалось переиграть Рублёва. По словам Стефаноса, он пытался постоянно варьировать удары, и ближе к концу встречи всё пошло по его плану.

«Было несколько вещей, над которыми пришлось поработать... Необходимость иметь дело с очень хорошим соперником по другую сторону сетки сделала это сражение чрезвычайно напряжённым физически. Я доволен собой», — сказал теннисист.

При этом специалисты высоко оценили выступление Рублёва. А по словам двукратного чемпиона турниров Большого шлема в миксте Андрея Ольховского, победить ему помешали собственные невынужденные ошибки. Их количество стало одним из решающих факторов матча.

«По игре Андрей смотрелся хорошо. Если убрать ошибки, то можно претендовать на очень высокий результат», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Травма Медведева

С неменьшим интересом болельщики ждали противостояния экс-первых ракеток мира Даниила Медведева и Новака Джоковича. Они проводили уже 11-ю личную встречу, и до этого перевес был на стороне серба (6:4). Причём россиянин нанёс сопернику одно из самых неприятных поражений в прошлом году, не позволив выиграть сезонный Большой шлем. Впрочем, это никак не влияет на отношения теннисистов, которые хорошо общаются между собой вне корта.

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Медведев в начале турнира жаловался на плохую физическую форму, но по ходу соревнований, похоже, набрал кондиции. В четвертьфинале с неудобным для себя Роберто Баутистой-Агутом он отдал всего два гейма. Столь же уверенно россиянин начал и встречу с Новаком. Он сумел взять подачу соперника под ноль и повести в счёте 3:2. Джокович сразу же исправил свою оплошность, но упорный Даниил смог ещё раз сделать брейк и выиграть партию со счётом 6:4.

Во втором сете получилась такая же упорная борьба. Соперники действовали невероятно собранно и не давали друг другу ни шанса зацепиться за чужую подачу. В итоге дело дошло до тай-брейка, во время которого Медведев на ровном месте получил травму и решил не продолжать встречу.

«При счёте 1:0 почувствовал при ударе слева в открытой стойке щелчок в левой ноге. Подумал: может, судорога, ведь матч тяжёлый. После очка понял: не судорога. Сразу почувствовал, что потянул мышцу. Голова закружилась, немного не знал, как поступить. Понимал, если даже сегодня выиграю, то на финал не выйду. Поэтому было бы странно, ведь начал думать, как тогда вообще: надо сразу сниматься, проигрывать? Знал, что могу пять-десять очков ещё взять. И потом укорачивал, что-то делал. Соответственно, если бы играл третий сет, мог совсем порвать мышцы. В этом нет никакого смысла. Обидно, досадно», — признался россиянин на пресс-конференции.

При этом ещё неизвестно, насколько серьёзное повреждение у Даниила. Обследование спортсмен собирается проводить в Монако.

«Пока не представляю. Думаю, там растяжение или разрыв. Но не такой, когда выпадают на три месяца. Там точно есть растяжение, потому что ходить и наступать тяжело. Вернусь в Монако, сделаю снимок и уже со своей командой разберусь — они лучше знают. Проконсультируемся с врачом, который работает с футбольным клубом «Монако». Там травмы более частые. Он будет больше знать в зависимости от растяжения, сколько и что это», — добавил теннисист.

Расстроился из-за травмы Медведева и Джокович. По словам серба, россиянин на протяжении всей встречи смотрелся на корте лучше.

«Это был безумно напряжённый матч, особенно во втором сете. Я боролся и пытался найти способ, чтобы победить. Нашёл его во втором сете. Мне грустно за турнир и за этих людей, которые наслаждались битвой, и за Даниила, который был вынужден так закончить этот матч», — отметил Новак.

Остаётся надеяться, что повреждение Медведева не очень серьёзное и он сможет выступить на Итоговом турнире ATP, который пройдёт с 13 по 20 ноября.