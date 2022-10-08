Рублёв проиграл Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане
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В полуфинальном матче россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность игры составила 2 часа 8 минут.
Теперь Циципас в финале встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).
Призовой фонд турнира в Астане составляет $1,9 млн.
Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане.