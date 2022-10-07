Ольховский: Медведев находится в очень хорошей форме

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане (Казахстан).

«Даниил находится в очень хорошей форме и обыграть его сейчас достаточно сложно. Чтобы сделать это, нужно иметь особое оружие, против которого у Медведева не найдётся противодействия. Мы не видим должного сопротивления от его соперников», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Медведев в матче второго круга обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:2. Следующим соперником 26-летнего российского теннисиста станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Ранее Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане, где сыграет с Кареном Хачановым.













